В Долгопрудном сократили количество платных парковок
Фото - © Администрация г.о. Долгопрудный
В Долгопрудном жители обеспокоены вопросом увеличения числа платных парковок. В социальных сетях распространилась информация о 16 адресах, где будет введена плата за размещение автотранспорта. Среди них — локации вблизи социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
После обращений граждан администрацией Долгопрудного список адресов был пересмотрен. Парковки возле поликлиник, школ и других общественных учреждений останутся бесплатными. На 11 ноября в списке значится 10 пунктов.
Это парковки по адресам:
- обе стороны ул. Я. Гунина;
- ул. Первомайская, д. 9/4;
- ул. Циолковского, д. 4;
- ул. Циолковского, д. 2/10;
- пл. Собина, д. 3 (возле администрации);
- ул. Парковая, д. 1;
- ул. Ак. Лаврентьева, д. 25;
- ул. Ак. Лаврентьева, д. 27;
- ул. Спортивная, д. 2 и д. 9Б;
- пр-т Пацаева, д. 7 к. 11.
Платный режим работы парковок планируется ввести с середины декабря. Один час пребывания автомобиля на этих локациях будет стоить 50 руб. Оплату можно произвести с помощью QR-кода или приложения в смартфоне.
К концу 2025 года число платных парковочных мест в целом по региону достигнет 10 тыс., а в 2026 году планируется утроить этот показатель.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.