В Долгопрудном сократили количество платных парковок

В Долгопрудном жители обеспокоены вопросом увеличения числа платных парковок. В социальных сетях распространилась информация о 16 адресах, где будет введена плата за размещение автотранспорта. Среди них — локации вблизи социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

После обращений граждан администрацией Долгопрудного список адресов был пересмотрен. Парковки возле поликлиник, школ и других общественных учреждений останутся бесплатными. На 11 ноября в списке значится 10 пунктов.

Это парковки по адресам:

обе стороны ул. Я. Гунина;

ул. Первомайская, д. 9/4;

ул. Циолковского, д. 4;

ул. Циолковского, д. 2/10;

пл. Собина, д. 3 (возле администрации);

ул. Парковая, д. 1;

ул. Ак. Лаврентьева, д. 25;

ул. Ак. Лаврентьева, д. 27;

ул. Спортивная, д. 2 и д. 9Б;

пр-т Пацаева, д. 7 к. 11.

Платный режим работы парковок планируется ввести с середины декабря. Один час пребывания автомобиля на этих локациях будет стоить 50 руб. Оплату можно произвести с помощью QR-кода или приложения в смартфоне.

К концу 2025 года число платных парковочных мест в целом по региону достигнет 10 тыс., а в 2026 году планируется утроить этот показатель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.