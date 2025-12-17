В Долгопрудном с 20 декабря отменят автобус №472 и запустят маршрут №1472

В Долгопрудном с 20 декабря прекращает работу автобус №472, вместо него начнет курсировать маршрут №1472 от метро «Сходненская» до МЦД «Долгопрудная». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 20 декабря автобус №472 в Долгопрудном перестанет курсировать. Вместо него будет запущен новый маршрут №1472, который соединит метро «Сходненская» и МЦД «Долгопрудная». Схема движения останется прежней, однако перевозчиком станет «Мосгортранс».

На новом маршруте карта «Стрелка» работать не будет. Оплата проезда будет зависеть от расстояния: по карте «Тройка» стоимость составит от 63 до 120 рублей, по банковской карте — от 64 до 121 рубля. Для оплаты необходимо приложить карту на входе и выходе.

Пассажирам будут доступны безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней, а также специальные абонементы для обучающихся по карте москвича. Льготные категории граждан смогут пользоваться бесплатным проездом по карте москвича и жителя Московской области, как и на городских маршрутах Москвы. Бесплатный проезд сохраняется и на смежных маршрутах между Москвой и Подмосковьем для льготников и лиц до 60 лет с соответствующим правом.

Скидки при пересадке на метро и другие маршруты предоставляться не будут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление «Мосгортранса», — сказал Воробьев.