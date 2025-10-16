В Долгопрудном открывают Центр оформления ДТП

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 17:59

С 17 октября долгопрудненским водителям больше не надо будет ехать в Мытищи, чтобы вернуть свой автомобиль со штрафстоянки или оформить ДТП. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Все эти услуги станут доступны в Отделе полиции по округу Долгопрудный, который переехал в новое здание и теперь работает по адресу: Лихачевский проезд, дом № 27.

«В Центре оформления ДТП ежедневно, с 8:00 до 20:00, будет производиться выдача разрешений на получение транспортных средств после эвакуации, а также оформление ДТП», — сообщила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» Ирина Кулигина.

Ранее отдел полиции округа Долгопрудный располагался на улице Циолковского, в доме 1933 года постройки.

Телефон дежурной части остался прежний: 8(495)408-82-18.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.