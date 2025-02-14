В Долгопрудном организуют новые платные парковки

С 15 марта на двух улицах Долгопрудного начнут функционировать платные парковки, в том числе и для коммерческого транспорта, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как пояснили в Отделе транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации округа, это позволит ликвидировать хаотичную парковку транспорта, в том числе коммерческого, затрудняющего движение.

Всего будет организовано 43 парковочных мест, при этом 4 из них — для инвалидов.

Парковки появятся по следующим адресам:

ул. Дирижабельная (в районе д. 13);

ул. Академика Лаврентьева (у Центрального парка).

Стоимость парковки составит 50 руб./час для легкового транспорта (25 руб./час для мототранспорта, ограничение для грузового транспорта). Все средства, полученные с платных парковок, будут идти в бюджет администрации округа для проведения работ по благоустройству, ремонту и содержанию территорий.

В дни государственных праздников и по воскресеньям автомобили можно оставлять бесплатно. Оплатить парковку можно через приложение «Парковки России» и СМС на номер 7757.

Штраф за нарушение правил платной парковки составляет 2 500 руб. Он может быть выписан за неоплату, недостаточную оплату, превышение оплаченного времени более чем на 10 минут или задержку оплаты более 15 минут. Администрирование парковок осуществляется с помощью фотофиксации паркона, контролера или стационарной камеры.

С подробной информацией о платных парковках в Московской области можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.