В Долгопрудном обустроят парковку на 50 мест в Новых Водниках

Новую парковку на 50 автомобилей создают в микрорайоне Новые Водники в Долгопрудном. Работы начались 29 мая напротив дома №58 на улице Московской, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители микрорайона неоднократно обращались с просьбой увеличить количество парковочных мест. Дворовые территории в густонаселенном и удаленном районе не вмещают все автомобили.

Парковочные карманы обустраивают на участке площадью 700 кв. м. Здесь смогут разместиться 50 машин, из них пять мест предусмотрены для автомобилей людей с ОВЗ. Парковка будет бесплатной.

Подрядчик уже уложил геотекстиль и засыпал площадку песком. Далее планируется устройство щебеночного основания, установка бордюрного камня, укладка асфальта и нанесение разметки.

Кроме того, в микрорайоне Центральный на Новом бульваре также начались работы по созданию парковки на 88 автомобилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.