В Долгопрудном обустроят 300 бесплатных парковочных мест
Фото - © Администрация Долгопрудный г.о.
С 15 марта в Долгопрудном начнут работу две новые платные парковки на 43 парковочных места. Вместе с тем в нашем городе будут организованы дополнительные бесплатные парковочных места, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Платные парковки оборудованы на:
- ул. Дирижабельная (в районе д. 13);
- ул. Академика Лаврентьева (у Центрального парка).
Как пояснили в отделе транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации округа, они позволят ликвидировать хаотичную парковку транспорта, в том числе коммерческого, затрудняющего движение.
Все средства, полученные с платных парковок, будут идти в бюджет администрации округа в дорожный фонд.
Кроме того, в ближайшее время в округе начнутся работы по созданию 300 дополнительных бесплатных парковочных мест. Они появятся в 18 точках Долгопрудного.
Например, на улицах Набережная, Ленинградская, Дирижабельная, Октябрьская, Госпитальная, на Московском шоссе и в других районах.
С полным списком адресов бесплатных машиномест можно ознакомиться по ссылке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.