В Долгопрудном обустроят 300 бесплатных парковочных мест

сегодня в 17:29

С 15 марта в Долгопрудном начнут работу две новые платные парковки на 43 парковочных места. Вместе с тем в нашем городе будут организованы дополнительные бесплатные парковочных места, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Платные парковки оборудованы на:

ул. Дирижабельная (в районе д. 13);

ул. Академика Лаврентьева (у Центрального парка).

Как пояснили в отделе транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации округа, они позволят ликвидировать хаотичную парковку транспорта, в том числе коммерческого, затрудняющего движение.

Все средства, полученные с платных парковок, будут идти в бюджет администрации округа в дорожный фонд.

Кроме того, в ближайшее время в округе начнутся работы по созданию 300 дополнительных бесплатных парковочных мест. Они появятся в 18 точках Долгопрудного.

Например, на улицах Набережная, Ленинградская, Дирижабельная, Октябрьская, Госпитальная, на Московском шоссе и в других районах.

С полным списком адресов бесплатных машиномест можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.