В Долгопрудном обновляют разметку и инфраструктуру дорог

В Долгопрудном продолжаются работы по обновлению дорожной разметки. Частично обновлена разметка на улицах Первомайская, Циолковского, Лихачевском шоссе, полностью — на Советской. На улице Павлова проводится замена бордюрного камня и обустройство заездных карманов остановочных пунктов. Выполнение основного объема работ запланировано на июнь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Организован мониторинг в целях устранения локальных замечаний в обустройстве дорожной сети. Предстоит замена поврежденных бордюрных камней, восстановление перильного ограждения, элементов дорожных неровностей и знаков, остекления автобусных павильонов и иные работы», — сказал начальник отдела транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации г. о. Долгопрудный Руслан Чаплыгин.

В июле–августе — следующий этап: особое внимание будет уделено разметке пешеходных переходов, прилегающих к образовательным учреждениям, а также завершению работ по ремонту автомобильных дорог.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры.

«Все, что касается дорог, инфраструктуры, — программа продолжается», — сказал он.