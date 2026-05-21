В Долгопрудном обновят Лихачевский проспект в 2026 году

В Долгопрудном в ремонтный сезон 2026 года приведут в порядок 12 дорог общей протяженностью более 15 км, в том числе Лихачевский проспект. Работы на ключевых участках выполняют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В этом году в округе обновят 12 дорог. Почти 9 км покрытия на двух из них отремонтируют по нацпроекту. Уже ведутся работы на семикилометровом участке Лихачевского проспекта.

«По нацпроекту региональной сети специалисты Мосавтодора уже ремонтируют участок Лихачевского проспекта длиной 7 км. Для обеспечения комфортного проезда 25 тысяч автомобилистов работы по фрезерованию старого покрытия ведутся ночью, а укладка нового будет выполнена с использованием современной асфальтобетонной смеси типа ЩМА-16, которая отличается повышенной износоустойчивостью и позволяет продлить межремонтные сроки», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Лихачевский проспект связывает Долгопрудный с Химками, трассами М-11 «Нева», МКАД и МСД. В черте города дорога обеспечивает проезд к паркам, Физтех-лицею имени П. Л. Капицы и технопарку, школам, театру «Город», библиотеке, церкви Казанской иконы Божией Матери и кладбищу.

Позднее по нацпроекту отремонтируют двухкилометровый участок опорной сети у станции Хлебниково — улицу Заводскую, часть Нового шоссе и улицы Горького. На муниципальной сети уже обновили более 3 км покрытия на шести дорогах, включая Институтский переулок, улицы Циолковского, Маяковского, Шишкина, Овражную и Есенина в микрорайоне Шереметьевский.

