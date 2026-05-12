В Долгопрудном начали ремонт улицы Овражной

Ремонт улицы Овражной стартовал в микрорайоне Шереметьевский в Долгопрудном. Дорожные службы приступили к снятию старого асфальта, укладка нового покрытия намечена на 18–19 мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы ведутся на всей протяженности улицы — 946 метров. Общая площадь асфальтового покрытия составляет 2874 квадратных метра. Сейчас на объекте задействованы трактор, дорожная фреза, самосвал и рабочие. Специалисты демонтируют изношенный слой, чтобы подготовить основание к укладке нового асфальта.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.