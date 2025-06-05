В Долгопрудном на проспекте Пацаева стартовал ремонт дороги
Фото - © Администрация Долгопрудный г.о.
Ежедневно в Долгопрудном по проспекту Пацаева — одной из центральных улиц города — проезжает больше 10,5 тысяч машин. «Космическую» трассу ждут изменения — на днях здесь начался ремонт дороги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Рабочие приступили к замене бордюрного камня, им также предстоит полностью обновить более 1,8 км асфальтового покрытия проспекта.
Важно: на время ремонта ограничения движения вводить не планируют. Ожидается, что дорожники завершат работы в середине июля.
Всего же в этом году в Долгопрудном будут капитально отремонтированы 14 дорог: 10 муниципального и 4 регионального значений (полный список по ссылке).
Это дороги в северных микрорайонах города, в Военном городке, а также следующие участки:
- проезд между ул. Октябрьская и Московское шоссе (от дома № 22 корп. 4 до почтового отделения),
- ул. Маяковского,
- проезд к зданию бывшего военкомата с ул. Парковая,
- путепровод через железную дорогу у пл. Новодачная,
- ул. 1-я Советская и другие.
Работы идут поэтапно и с опережением сроков.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.
В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.