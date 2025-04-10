В Долгопрудном изменился интервал движения автобусов

С четверга на маршруте № 8 «м/р Новые Водники — Институтский переулок» в Долгопрудном действует новое расписание с учетом увеличения временного разрыва в 30-40 минут. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Транспортное обслуживание мкр. Водники осуществляется по маршрутам № 4 «ст. МЦД Долгопрудная — м/р Водники» и № 8.

Ранее движение автобусов на указанных маршрутах происходило с минимальным временным разрывом, т. е. фактически друг за другом. Данное обстоятельство приводило к длительному ожиданию автобусов (до 1-1, 5 часа).

Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры МО и АО «Мострансавто» (МАП 9 филиал г. Долгопрудный) проведен анализ транспортной работы и внесены соответствующие изменения в расписание движения общественного транспорта.

МАП № 9 (филиал «Мострансавто» в Долгопрудном) регулярно проводит проверки, в том числе и по обращениям граждан, на предмет соблюдения водителями расписания движения, а также исправности подвижного состава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.