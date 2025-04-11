В Долгопрудном и Дмитрове отремонтируют две «космические» дороги в 2025 году

В Московской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют две улицы, названные в честь советских космонавтов. Покрытие обновят в ходе ремонтного сезона 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В Долгопрудном специалисты «Мосавтодора» заменят 1,8 км асфальтобетонного покрытия на проспекте Пацаева — это одна из центральных улиц города, ведущая к нескольким паркам, школам и детским садам, медицинским учреждения, станции Водники и пристани. Ежедневно по ней проезжают больше 10,5 тыс. автолюбителей. Проспект назван в честь Виктора Ивановича Пацаева — космонавта, Героя Советского Союза. С 1955 по 1958 год Виктор Иванович работал в Центральной аэрологической обсерватории и жил в Долгопрудном.

Также отремонтируют одну из центральных дорог Дмитрова — улицу Космонавтов, названную в честь начала освоения космоса первыми советскими космонавтами. Дорожники уложат здесь 1,5 км нового асфальтобетонного покрытия для комфортного проезда 10,6 тысяч автомобилистов к школам и детским садам, больнице, парку, к нескольким паркам и стадионам, а также к главной достопримечательности — Дмитровскому кремлю.

В 2024 году в городе Раменское отремонтировали порядка 700 м покрытия и нанесли разметку на ул. Гагарина, названную в честь советского летчика-космонавта Юрия Гагарина, который первый совершил полет в космос.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.