сегодня в 18:50

В Долгопрудном добавили пять автобусов на маршруты № 368 и 472

В городском округе Долгопрудный на маршрут № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)» добавили 4 автобуса малого класса и 1 автобус большого класса на маршрут № 472 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Сходненская)». Благодаря изменениям интервал движения уменьшился с 3 до 1 минуты, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Запуск дополнительных автобусов на маршрутах позволит улучшить транспортную доступность для жителей городского округа. На маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья.

Оплатить проезд можно по банковским и транспортным картам «Тройка» и «Стрелка».

С актуальным расписанием движения автобусов пассажиры могут ознакомиться на официальном сайте АО «Мострансавто» или воспользоваться виртуальным помощником «Мострансавто» по номеру телефона: 8 (800) 700-31-13.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.