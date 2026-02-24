В Дмитровском округе завершают реконструкцию моста через Яхрому
Фото - © Евгений Рой
Реконструкция моста в деревне Усть-Пристань Дмитровского округа Подмосковья выходит на финальный этап. Рабочие завершают устройство пешеходных лестниц и готовят объект к сдаче, которая запланирована на май этого года.
Специалисты заканчивают возведение пешеходных лестниц по обеим сторонам моста и оштукатуривают опоры для защиты от влаги и коррозии. Впереди — работы по укреплению конструкции, устройству водоотведения и благоустройству прилегающей территории.
Сооружение протяженностью почти 50 метров расположено на трассе Рогачево — Нижнево. На месте старого перехода рабочие смонтировали новые бетонные плиты, опоры и ростверки ригелей, а также завершили укладку дорожного полотна.
По словам местных жителей, в последние годы движение по мосту было небезопасным. После реконструкции проезд через реку Яхрома стал двухсторонним.
Мост в деревне Усть-Пристань построили в 1964 году, и он давно требовал капитального ремонта. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» под контролем специалистов регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.
Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.