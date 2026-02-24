сегодня в 12:58

В Дмитровском округе завершают реконструкцию моста через Яхрому

Реконструкция моста в деревне Усть-Пристань Дмитровского округа Подмосковья выходит на финальный этап. Рабочие завершают устройство пешеходных лестниц и готовят объект к сдаче, которая запланирована на май этого года.

Специалисты заканчивают возведение пешеходных лестниц по обеим сторонам моста и оштукатуривают опоры для защиты от влаги и коррозии. Впереди — работы по укреплению конструкции, устройству водоотведения и благоустройству прилегающей территории.

Сооружение протяженностью почти 50 метров расположено на трассе Рогачево — Нижнево. На месте старого перехода рабочие смонтировали новые бетонные плиты, опоры и ростверки ригелей, а также завершили укладку дорожного полотна.

По словам местных жителей, в последние годы движение по мосту было небезопасным. После реконструкции проезд через реку Яхрома стал двухсторонним.

Мост в деревне Усть-Пристань построили в 1964 году, и он давно требовал капитального ремонта. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» под контролем специалистов регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.