В Дмитровском округе установили камеры, фиксирующие нарушения правил через ж/д переходы

В Дмитровском округе вблизи станции Дмитров оборудовали три камеры с распознаванием лиц, фиксирующие нарушения правил перехода через ж/д пути. На данном перегоне за несколько лет произошло 4 смертельных случая, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Всего в регионе установлено более 140 камер в местах, где зафиксированы смертельные случаи. Система не просто фиксирует нарушения, но и способна определить личность нарушителя, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности. Благодаря этому количество нарушений на железнодорожной инфраструктуре удалось снизить на 50%.

Также для реализации комплекса мер по безопасности в регионе на железной дороге строят и ремонтируют пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к ж/д путям и проводят профилактические рейды.

Жителей и гостей региона призывают быть внимательными и не нарушать правила: переходить пути только по санкционированным пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора, снимать капюшон и наушники, не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.