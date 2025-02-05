В Дмитровском округе проведена уборка на региональных дорогах

Специалисты Мосавдора провели работы по зимнему содержанию на региональных дорогах Дмитровского округа, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Дорожники очистили от снега и наледи дороги округа, в том числе ул. Перемиловскую в городе Яхроме и дорогу в рабочем поселке Некрасовский, а также провели уборку дорог в деревнях Подсосенье, Свистуха и Титово, в селах Ивлево и Озерецкое.

Для обеспечения безопасности дорожного движения привели в нормативное состояние знаки близ села Ильино и деревни Лупаново.

В ведомстве отметили, что комплекс работ по зимнему содержанию продолжается: помимо противогололедной обработки специалисты Мосавтодора убирают мусор, ремонтируют ямы и элементы дорожной инфраструктуры: ограждения, знаки, светофоры, искусственные неровности, остановки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.