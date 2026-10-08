В Дмитровском округе отремонтировали почти 70 километров дорог

Дорожный ремонт в Дмитровском округе с начала 2026 года охватил 44,8 километра муниципальных дорог, 12 километров региональных и 10 километров федеральной трассы А-104. Работы продолжаются в Овсянниково и на двух региональных участках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В муниципальную программу ремонта дорог на 2026 год включены 54 участка общей протяженностью 52 километра. На 53 участках работы завершены: отремонтировано 44,8 километра дорог, обновлено более 240 тыс. квадратных метров покрытия.

Ремонт дороги в Овсянниково близится к завершению. Нижние слои покрытия подготовлены, подрядчик устанавливает водоотводные лотки и бордюры, укладывает верхний слой асфальта.

На региональной сети отремонтированы три из пяти запланированных участков — 12 из 18 километров. Работы на оставшихся двух планируют завершить до 1 ноября 2026 года. На федеральной трассе А-104 «Москва — Дмитров — Дубна» отремонтировали 10 километров от поселка Деденево до Яхромы.

«Основной объем дорожного ремонта в этом году уже выполнен. Теперь важно довести до конца работы на оставшихся участках. В д. Овсянниково вместе с укладкой асфальта обустраиваем водоотвод: от него во многом зависит, как долго прослужит покрытие. Именно качество и долговечность ремонта должны быть главным результатом для жителей», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

На муниципальных дорогах также продолжают устранять отдельные повреждения. Из 9030 зарегистрированных ям отремонтировали 8303 — 92%. За последнюю неделю устранили 447 ям.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.