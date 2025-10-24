В Дмитровском округе нанесли разметку на 43 км отремонтированных дорог

В рамках ремонтного сезона 2025 года в Дмитровском округе отремонтировали более 48 км асфальтобетонного покрытия на 19 участках региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На 43 км специалисты «Мосавтодора» уже нанесли разметку для безопасного передвижения более 160 тыс. жителей и гостей округа, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Наибольший объем работ — более 7,6 км, специалисты «Мосавтодора» выполнили на участке от деревни Ковригино до трассы А-108. Кроме того, дорожники заменили 10 км на шести участках Рогачевского шоссе: в селе Озерецкое, в деревнях Глазово и Каменка, в поселке совхоза Останкино, между остановками «Лесничество» и «Дачи», а также у остановки «Рогачевское шоссе» возле ЦКАД.

В городской черте ремонт провели на дороге, соединяющей Яхрому и Дмитров. Участок протяженностью порядка 5,6 км расположился у квартала Перемилово, и обеспечивает подъезд к причалу «Яхрома», веломаршруту «Вело1: Яхрома — Дмитров — Дубна», монументу «Перемиловская высота», железнодорожным станциям, стадиону, паркам имени И. А. Лямина и Березовая роща, центральному скверу, больнице, Собору Троицы Живоначальной, автовокзалу и трассе А-104.

Также в городе Дмитрове отремонтировали участок улицы Космонавтов — теперь жителям будет удобнее добираться к объектам социальной инфраструктуры и достопримечательностям, таким как: Борисоглебский Дмитровский мужской монастырь, Дмитровский Кремль, дом священномученика Серафима Звездинского, дворец культуры Созвездие, музей лягушки, техникум, стадионы Авангард, Локомотив, противотуберкулезный диспансер, больница, парк Березовая роща, пляж и физкультурно-оздоровительный комплекс. Покрытие отремонтировали и на улице Промышленной, ведущей к железнодорожной станции «Каналстрой», инженерной школе, институту непрерывного образования, поликлинике, стадиону «Торпедо», трассе А-108 и церкви Лазаря Праведного перенесения мощей.

В городе Яхроме более 4,2 км покрытия обновили у микрорайона Левобережье на двух участках, ведущих к деревне Степаново и Дмитровскому шоссе, рядом с которыми находятся горнолыжный комплекс и детский туберкулезный санаторий.

Для удобного и безопасного передвижения жителей малых населенных пунктов завершили ремонт дорожной одежды на участках у деревни Саввино, в поселках Автополигон и Кузнецово, между деревнями Нижнево и Усть-Пристань и от деревни Андрейково до КП Белояр. В поселке Некрасовский выполнили работы на участке дороги, обеспечивающем подъезд к железнодорожной станции «109 км», Дмитровскому шоссе и городскому округу Мытищи.

Дорожные службы также обновили покрытие на участке между поселком Рыбное и селом Жестылево, ведущем к церкви Покрова Пресвятой Богородицы, рыбохозяйственному технологическому институту и колледжу, физкультурно-оздоровительному комплексу, амбулатории, пляжам и трассе А-108.

Укладка покрытия выполнена с использованием современных асфальтобетонных смесей ЩМА-16 и А16Вн, которые отличаются высоким уровнем износоустойчивости, что позволит продлить межремонтные сроки.

Программа ремонта региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» полностью выполнена — всего отремонтировали более 300 участков дорог.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.