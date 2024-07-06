сегодня в 16:12

В Дмитровском округе обеспечен проезд по одной дороге к поселку Поповское

Последствия непогоды для Дмитровского округа оказались сильными — из-за осадков в поселке Поповское были размыты три дороги, передает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Последствия устраняются, а на месте ЧС находится заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Сейчас движение частично восстановлено на одном из подъездов к посёлку со стороны д. Нестерово: расчистили намытый грунт, подсушили участок.

«Специалисты оперативно начали восстановительные работы — задействовано 17 человек и 12 единиц спецтехники», — рассказал Алексей Гержик.

К вечеру данный участок отсыпят асфальтовой крошкой, чтобы обеспечить комфортный проезд.

На участке дороги «Поповское — Арбузово», где произошло обрушение дорожного полотна, требуется восстановление. В настоящее время ведется оценка предстоящих работ. Запустить движение по данной дороге планируется осенью.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.