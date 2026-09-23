В Дмитрове в ноябре испытают новый мост через канал имени Москвы

Испытания нового Рогачевского моста через канал имени Москвы в Дмитрове запланированы на середину ноября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мостоотряд-90 строит новый Рогачевский мост в Дмитрове. Директор организации Олег Зимирев рассказал главе Дмитровского округа Михаилу Шувалову о ходе работ.

В ближайшие два месяца строители завершат подходы к мосту, выполнят гидроизоляцию пролетных строений и уложат асфальт. После этого мост проверят на прочность и соответствие нормативам. Испытания намечены на середину ноября.

По завершении испытаний строители приступят к разборке старого моста и возведению эстакады через железную дорогу. Она должна разгрузить движение. Чтобы открыть новый мост для транспорта, также потребуется оформить документы для ввода в эксплуатацию. Ожидается, что мост и эстакада сократят время в пути для жителей округа.

«Проект сложный, но крайне нужный. Его реализацию губернатор Андрей Воробьев держит на особом контроле. Мы видим, как активно идет стройка, и уверены, что результат оправдает ожидания жителей», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.