В Дмитрове откроют рабочее движение по новому Рогачевскому мосту в декабре

Новый пролет Рогачевского моста через канал имени Москвы в Дмитрове планируют открыть для рабочего движения легковых автомобилей к середине декабря. Испытания конструкции намечены на ноябрь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов и депутат Госдумы Денис Кравченко 2 ноября проверили ход строительства моста через канал имени Москвы. Руководитель проекта филиала «ДиМ» Мостоотряд-90 АО «Дороги и мосты» Константин Гавриленко сообщил, что работы идут по графику.

На новом пролете завершили укладку гидроизоляции и монтаж дренажей для отвода воды с дорожного полотна. Строители устанавливают опоры под грязезащитные и шумозащитные экраны. Укладку асфальта планируют начать в ближайшие дни. В ноябре конструкция пройдет испытания, а к середине декабря по ней намерены открыть рабочее движение легковых автомобилей.

Параллельно подрядчик готовится к демонтажу старого моста. Разборку начнут в декабре, после полного завершения навигации. По оценкам специалистов, она займет около 2–2,5 месяца. На месте старого сооружения возведут новый пролет, и мост станет четырехполосным.

Работы ведутся круглосуточно, без выходных. Проект также включает строительство транспортной развязки в районе улицы Профессиональной в Дмитрове и эстакады через железную дорогу. Она позволит исключить пересечение автомобильного потока с электричками и товарными составами. Проект должен снизить нагрузку на дороги и обеспечить бесперебойное сообщение между районами Дмитрова и прилегающими территориями.

«Это одно из важнейших обязательств — в том числе предвыборных и предусмотренных «Народной программой» партии «Единая Россия». Радует, что график работ строго соблюдается», — отметил Денис Кравченко. Депутат также заявил, что продолжит контролировать строительство моста, эстакады и развязки.

«Для жителей это не просто объект, а реальное улучшение транспортной ситуации, и мы обязательно завершим все в срок», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.