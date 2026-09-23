В Дмитрове испытают новый мост через канал имени Москвы в ноябре

Специалисты «Мостоотряда-90» планируют испытать новый мост через канал имени Москвы в Дмитрове в середине ноября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мостоотряд-90» реконструирует транспортный коридор от Рогачевского перекрестка до Красной горки. Проект включает строительство моста через канал имени Москвы и эстакады через железную дорогу.

Директор предприятия Олег Зимирев сообщил главе Дмитровского округа Михаилу Шувалову, что в ближайшие два месяца специалисты завершат подходы к мосту, выполнят гидроизоляцию пролетных строений и уложат асфальт. После этого мост проверят на прочность и соответствие нормативам. Испытания запланированы на середину ноября.

По завершении испытаний строители приступят к возведению эстакады через железную дорогу. Новый мост и эстакада должны разгрузить движение и сократить время в пути для жителей округа.

«Проект сложный, но крайне нужный. Мы внимательно следим за его реализацией, видим, как активно идет стройка, и уверены, что результат оправдает ожидания жителей», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.