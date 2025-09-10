В Дмитрове досрочно завершили ремонт муниципальных дорог

сегодня в 18:28

В Дмитровском округе на сегодняшний день в полном соответствии с установленными сроками завершен ремонт 40 участков автомобильных дорог муниципального значения общей протяженностью 21 километр. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Помимо запланированного объема, по инициативе врип главы Дмитровского округа Михаила Шувалова и за счет средств муниципального бюджета дополнительно отремонтировано еще 7 участков общей протяженностью 2,57 км:

г. Дмитров, пер. Ревякинский (участок 1) — 600 м;

г. Дмитров, пер. Ревякинский (участок 2) — 600 м;

г. Дмитров, ул. Чекистская — 200 м;

г. Яхрома, мкр. Левобережье — 100 м;

Дорога ММК — Кузяево — 400 м;

д. Савельево — 370 м;

д. Зверково — 300 м.

«Для нас было принципиально важным не просто выполнить поставленный план, но и пойти навстречу жителям, годами сталкивавшимся с трудностями из-за неудовлетворительного состояния дорог. Проведенные работы являются частью системной политики, направленной на комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дмитровского округа, повышение безопасности дорожного движения и комфорта жителей», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

На дорогах регионального значения, проходящих по территории округа, на данный момент работы продолжаются. Укладка асфальтобетонного покрытия завершена на 14 участках. Их общая протяженность составляет 23,328 километра.

На федеральной трассе привели в порядок 3 км участка от Икши до Деденево.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.