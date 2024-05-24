сегодня в 17:26

В Дмитрове частично ограничено движение автотранспорта до 29 мая

С пятницы и до 29 мая в Дмитрове по улицам: Подъячева, Таборной, Одинцова и 3-й Пушкинской дорожные службы проведут работы по асфальтированию проезжей части, сообщается на сайте администрации Дмитровского округа.

В связи с этим будет частично ограничено движение.

Водителям нужно отнестись с пониманием к временным неудобствам и выбирать пути объезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.