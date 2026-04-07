В девяти округах Подмосковья восстановили дорожные знаки

Дорожные знаки восстановили на региональных дорогах в девяти городских округах Подмосковья после обследования, выявившего выцветшие и поврежденные конструкции. Работы выполнили специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты обследовали региональную дорожную сеть и обнаружили выцветшие, поврежденные или отсутствующие знаки. После этого их привели в нормативное состояние.

Работы провели в черте городов: на улице Гагарина в Жуковском, улице Московской во Фрязине, проспекте Пацаева в Долгопрудном, улице Мира в Красногорске и на Вишняковском шоссе в микрорайоне Николо-Архангельский Балашихи.

В округе Истра знаки восстановили на улице Московской в окружном центре, а также в деревне Ленино и селах Павловская Слобода и Онуфриево. В округе Мытищи работы выполнили на улице Осташковской в деревне Осташково, улице Центральной в деревне Пирогово, Осташковском шоссе в деревне Беляниново и на Волковском шоссе. Кроме того, знаки отремонтировали на улице Центральной в селе Балобаново Богородского округа и на Борисовском шоссе в деревне Борисово округа Серпухов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.