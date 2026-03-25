В девяти округах Подмосковья восстановили дорожное освещение

Специалисты Мосавтодора отремонтировали светильники и линии освещения на региональных дорогах в девяти округах Московской области. Работы выполнили в рамках зимнего содержания дорожной сети, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Освещение восстановили в шести городах: на улице Транспортной в Реутове, Лихачевском проезде в Долгопрудном, проспекте Мира во Фрязине, улице Профсоюзной в Егорьевске, улице Вернова в Дубне, а также на Центральном проезде в Ивантеевке Пушкинского округа.

Работы провели и в малых населенных пунктах. Светильники отремонтировали на улице Центральной в деревне Высоково муниципального округа Истра, на улице Железнодорожной в поселке Монино городского округа Щелково и на дороге в деревне Сельниково городского округа Коломна.

В министерстве отметили, что в рамках содержания дорожники еженедельно обследуют региональную сеть. Специалисты поддерживают в нормативном состоянии элементы инфраструктуры, влияющие на безопасность движения, включая освещение, светофоры, дорожные знаки и искусственные неровности.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.