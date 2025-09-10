В девяти округах Подмосковья очистили ливневые канализации

В ходе обследования региональной дорожной сети сотрудники «Мосавтодора» выявили загрязненные ливневые канализации и провели их очистку и ремонт решеток в девяти округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники очистили канализации, расположенные на улице Космонавтов в Дмитрове, Лихачевском шоссе в Долгопрудном, улице Московской в Чехове, 7-м км Пятницкого шоссе в Красногорске, а также на дорогах в деревне Лешково м. о. Истра и поселке Газопровод м. о. Луховицы.

Помимо этого, специалисты восстановили ливневые решетки на Старошереметьевском шоссе в Химках, Носовихинском шоссе и шоссе Ильича в Балашихе.

А в Одинцовском округе на улице Советской в деревне Голицыно и на дороге в деревне Марфино очистили канализации, а решетки починили на Можайском шоссе в селе Перхушково.

В ведомстве отметили, что такие работы проводятся регулярно для поддержания инфраструктуры в нормативном состоянии, чтобы минимизировать риск образования подтоплений на региональных дорогах в период сильных осадков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.