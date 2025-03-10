В десяти округах Подмосковья проведен ремонт дорожных ограждений

Специалисты Мосавтодора отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на региональных дорогах в 10 округах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Ограждения восстановили на городских улицах: ул. Гагарина в Жуковском, Дзержинском шоссе в Котельниках, Лихачевском проспекте в Долгопрудном, ул. Московской во Фрязине, ул. Семенюка в Дмитрове, ул. Ворошилова и Борисовском шоссе в Серпухове, ул. Ленина в Лосино-Петровском, а также на 45-м км Каширского шоссе в Домодедове, Южном обходе Подольска и на Осташковском шоссе в деревне Пирогово г. о. Мытищи.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения, установленные по краю дорог, снижают вероятность съездов», — пояснили в ведомстве.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что обследование элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится регулярно. При необходимости специалисты Мосавтодора проводят их ремонт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.