В десяти округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

Дорожные ограждения восстановили на региональных трассах в десяти муниципальных и городских округах Подмосковья для повышения безопасности, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора завершили ремонт тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений на региональных дорогах в десяти округах Московской области. Работы направлены на повышение безопасности движения и снижение вероятности дорожно-транспортных происшествий.

В ведомстве пояснили, что пешеходные ограждения устанавливают на участках, где возможен выход людей на проезжую часть, чтобы предотвратить заезд транспорта на тротуары. Тросовые ограждения разделяют транспортные потоки, а барьерные препятствуют съезду автомобилей с дороги.

В городской черте ограждения восстановили на Волковской улице в Люберцах, улице Гагарина в Жуковском, улице Карла Маркса в Раменском, Симферопольской улице в Подольске и на Носовихинском шоссе в Балашихе. В малых населенных пунктах работы провели на Дорожной улице в деревне Холмец Шаховской, Старом Симферопольском шоссе в поселке Столбовая Чеховского округа, Первомайской улице в поселке Мисайлово Ленинского округа, на 59-м км Каширского шоссе в Домодедове и на дороге в деревне Афанасово Мытищинского округа.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подчеркнули, что обследование элементов безопасности проводится регулярно, а при необходимости специалисты оперативно выполняют ремонт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.