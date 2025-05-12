В деревне Воскресенска продолжается ремонт дороги

В городском округе Воскресенск продолжаются масштабные работы по ремонту дорог. Так, в деревне Берендино отремонтируют дорожное полотно протяженностью 480 метров. Сейчас сотрудники подрядной организации приступили к отсыпке дороги щебнем, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общий объем по текущему ремонту на дорогах местного значения в этом году составляет более 22 километров на 68 участках. Дорожные работы будут выполнять в несколько этапов с апреля по октябрь в зависимости от погодных условий.

Работы в деревне Берендино планируют завершить 20 июня этого года.

В 2025 году на территории Московской области планируется отремонтировать порядка 1,5 тысячи участков дорог общей протяженностью около 1,5 тысячи километров. Программа ремонта формировалась с учетом пожеланий жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.