В деревне Русановская Шатуры проверят качество дорожной инфраструктуры

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий провел личный прием граждан. Жители деревни Русановская обратились с жалобой на дорогу и с просьбой перенести автобусную остановку и установить еще одну в населенном пункте. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«По обращению жителей проверим качество уплотнения дороги в деревне Русановская, при необходимости исправим ситуацию в рамках гарантийных обязательств подрядчика», — сказал Николай Прилуцкий.

Он добавил, что вопрос установки нового автобусного павильона и перенос в другое место действующего будет направлен в комиссию по безопасности дорожного движения муниципалитета.

Среди обсуждаемых тем личного приема были также вопросы улучшения жилищных условий, газификации жилого дома и ремонта дорог, которые требуют внимания властей.

Глава округа Николай Прилуцкий проводит личный прием граждан каждый первый и третий вторник месяца. Предварительная запись по номеру телефона 8 (496) 453-85-35.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.