В деревне Кощейково округа Пушкинский обсудили реконструкцию автодороги

В минувшие выходные прошла встреча с жителями деревни Кощейково округа Пушкинский. Основной вопрос — реконструкция автомобильной дороги М-8 на участке 35-37 км Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На встрече, прошедшей в штабе строительства АО «ВАД», присутствовали замглавы округа Людмила Конопатченкова, замначальника управления администрации в сфере дорожного хозяйства Артем Казарян и уполномоченный главы округа Ольга Алексеева, а также представители подрядной организации АО «ВАД», выполняющей работы по реконструкции дороги.

Один из главных вопросов, волнующих жителей, — шум, связанный с проведением работ. Жителям рассказали, что для защиты жилых строений от шума проектной документацией предусмотрена установка шумозащитных экранов на обочине реконструируемой дороги. Для обеспечения доступа к населенным пунктам, на участках шумозащитных экранов предусмотрены ворота.

Встреча прошла в конструктивном ключе, все вопросы жителей были рассмотрены и взяты на контроль. Администрация округа, подрядчик и жители деревни Кощейково выразили готовность к дальнейшему диалогу и сотрудничеству.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.