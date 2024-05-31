В деревне Юркино начали строительство временных дорог в поселке для многодетных семей

В Дубне в деревне Юркино начали строительство временных дорог в поселке для многодетных семей, передает пресс-служба администрации городского округа.

В апреле глава муниципалитета Максим Тихомиров встречался с многодетными семьями, представил проект, совместно приняли решение, где именно будут построены первые 30% дорог. Как и обещал глава, подрядчик приступил к работам.

«В этом году я обратился в Совет депутатов, попросил поддержать выделение средств на первые 30% дорог. Участки дорог, которые будут построены в этом году, определили совместно с семьями. В приоритете — подъезды к уже построенным домам», — отметил Максим Тихомиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.