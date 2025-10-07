В деревне Алферово завершают ремонт дороги к участкам многодетных семей

Дорожное полотно протяженностью 3,34 км и площадью 15 030 кв. м. обеспечит удобный подъезд к уже к готовым домам жителей округа, и к участкам, на которых только предстоит строительство.

На данный момент подрядной организацией выполнено устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из песка и щебня, произведена укладка прослоек из нетканых синтетических материалов, осуществлена разработка грунта, уложено покрытие из щебня. На дороге предусмотрена система водоотведения. Уже обустроены водоотводные кюветы и полностью уложены все 22 водопереливные трубы, которые оснащены опалубкой для заливки бетоном. В ближайшее время будет произведена установка армирующих сеток и осуществлено бетонирование труб. Все работы на объекте планируется завершить в течение двух дней.

«В беседе с местными жителями подняли вопрос безопасности на дорогах. В непосредственной близости к деревне проходит скоростная дорога, которая делит населенный пункт на 2 части. Жители попросили оборудовать оживленный участок дороги освещением, проложить тротуары вдоль дороги, а также установить искусственную неровность, чтобы снизить скоростное движение транспорта. Ввиду того, что данная дорога является региональной, со своей стороны вынесем данный вопрос на комиссию по безопасности дорожного движения и на основании принятого решения, направим обращение в Мосавтодор», — рассказала Михаил Собакин.

Обустройство дорог к участкам многодетных семей в м. о. Чехов остается приоритетной задачей. Уже сейчас формируется план ремонта и обустройства дорог на следующий год, куда обязательно войдут поселки многодетных семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.