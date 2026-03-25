сегодня в 15:59

В Дептрансе отрицают наличие новогодних украшений на Воробьевых горах

В Дептрансе опровергли наличие новогодних украшений на эскалаторной галерее на Воробьевых горах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Данную информацию ранее распространяли некоторые Telegram-каналы. Однако она не соответствует действительности, как подчеркнули в Дептрансе.

Все праздничное оформление было демонтировано. Ведомство также опубликовало фотографии, на которых показана эскалаторная галерея на Воробьевых горах.

Судя по кадрам, украшений там нет.

