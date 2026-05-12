Пиво убивает: сотрудник погиб прямо на производстве в Томской области

сегодня в 16:13

Взрыв танка с пивом убил рабочего на пивоварне в Томской области

Погибший занимался осушением металлических резервуаров. Когда он работал с одной из емкостей, там вдруг резко поднялось давление.

В результате танк с пивом взорвался. Ударная волна задела рабочего. Он получил смертельные травмы и скончался на месте.

Данным происшествием занимаются следователи. Они проверяют, соблюдали ли на предприятии все необходимые правила безопасности.

