Пиво убивает: сотрудник погиб прямо на производстве в Томской области
Взрыв танка с пивом убил рабочего на пивоварне в Томской области
Пенный напиток погубил рабочего пивоварни в селе Кожевниково Томской области, сообщает Baza.
Погибший занимался осушением металлических резервуаров. Когда он работал с одной из емкостей, там вдруг резко поднялось давление.
В результате танк с пивом взорвался. Ударная волна задела рабочего. Он получил смертельные травмы и скончался на месте.
Данным происшествием занимаются следователи. Они проверяют, соблюдали ли на предприятии все необходимые правила безопасности.
