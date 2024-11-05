В Дептрансе Москвы рассказали, как изменятся маршруты транспорта 8 и 9 ноября

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Дептранс Москвы: опубликованы изменения маршрутов транспорта от 8 и 9 ноября

С 8 и 9 ноября поменяются маршруты следования наземного общественного транспорта. Так, в ТиНАО начнут работать три новых рейса, поменяются семь существующих, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов, сообщает пресс-служба Дептранса.

Транспортные средства будут ближе подвозить людей к домам, железнодорожным станциям и различным объектам социальной инфраструктуры. Пассажиров ждет множество нововведений.

Появятся новые рейсы, идущие от станций рельсового каркаса. Будет запущен экспресс №102 от станции метро «Филатов Луг», конечная станция — Новые Ватутинки.

Появится экспресс №241 от МЦК «Кокошкино». Он будет идти до жилого комплекса «Новое Внуково».

Запустят новый маршрут с161. Он объединит районы Краснопахорский и Вороново в ТиНАО.

Будут улучшены маршруты в северо-западном, восточном административных округах и Зеленограде. Появятся еще остановки в ВАО и ТиНАО. Изменятся места посадки на остановках в центральной части города, а также на юго-западе столицы.

Ликсутов добавил, что регулярно производится анализ эффективности работы общественного транспорта. Если возникает надобность, создаются новые маршруты. В наименее эффективные старые рейсы вносят корректировки.

В ноябре, по словам Ликсутова, будут улучшены маршруты в 21 районе Москвы, и Люберцах в области. Мэр столицы Сергей Собянин ставил задачу создать комфортные условия для поездок на наземном транспорте.