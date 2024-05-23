В четверг вечером дороги Подмосковья загружены на 7 баллов

Загруженность дорог Московской области в четверг вечером составляет 7 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Водителей просят быть внимательными при перестроениях, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.