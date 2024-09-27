В Чехове зафиксировали четыре нарушения сброса отходов в контейнеры

В городском округе Чехов продолжается борьба с несанкционированной утилизацией строительных отходов на контейнерных площадках. Так, в селе Молоди на ул. Рощинская было зафиксировано 4 нарушения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Хорошим подспорьем в этой работе являются видеокамеры системы «Безопасный регион».

Сначала камеры фиксируют государственный номер автомобиля, из которого выбрасывается мусор. После этого владельцу транспортного средства выписывается штраф по упрощенной процедуре. Размер штрафа для граждан — до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Выбрасывать строительный мусор на контейнерную площадку запрещено. На сайте Минэкологии есть реестр легальных перевозчиков стройотходы.рф, куда каждый житель Подмосковья может зайти, посмотреть и выбрать понравившегося ему отходоперевозчика. Там же можно оставить заявку на вывоз. Через сутки мусор забирают, отвозят на переработку и утилизацию, а заказчику предоставляют талон с полигона и акт об оказанных услугах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.