В Чехове возросло количество школьных автобусов

Автопарк гимназии № 2 муниципального округа Чехов пополнился новым автобус модели ПАЗ, который будет осуществлять транспортировку детей из Васькино и прилегающих территорий в образовательное учреждение. Проверить готовность транспортного средства приехал первый заместитель главы округа Денис Разуваев, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Теперь у школы два автобуса, которые работают в рамках всего комплекса. Помимо того, что они курсируют по прилегающим территориям Васькино, теперь они будут также задействованы и в Солнышково», — отметила начальник управления образования администрации муниципалитета Ирина Заболотнева.

Новый автобус оснащен системой ГЛОНАСС и дополнительными агрегатами для повышения комфортности перевозок. Ожидается, что уже в апреле транспорт выйдет на первый рейс.

Решение вопросов по транспортировке детей из удаленных населенных пунктов находится под контролем администрации округа и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Для муниципалитета новый автобус стал семнадцатым в этом сезоне. К концу марта в округ поступят еще два автобуса, что позволит обеспечить подвоз более 1 000 детей в девяти образовательных учреждениях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.