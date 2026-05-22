В Чехове смонтировали балки моста через Рожайку

В селе Молоди округа Чехов продолжается капитальный ремонт моста через реку Рожайку на Старом Симферопольском шоссе. На объекте уже смонтировали балки пролетного строения, полностью открыть движение планируют в ноябре 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Капитальный ремонт моста длиной около 40 метров ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ежедневно на объекте работают около 25 специалистов и четыре единицы спецтехники.

«Работы сосредоточены на одной части сооружения — мостовики демонтировали крайние опоры, построили две новые опоры и обновили ригели у второй и третьей опор, а еще смонтировали балки пролетного строения. Сейчас укрепляют конусы из армированного бетона на крайних опорах, а также армируют межблочные швы и ремонтируют стойки второй и третьей опор. В июле планируется перенаправить движение на отремонтированную часть моста и продолжить работы на второй части», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Мост был построен в 1948 году. В дальнейшем подрядчик устроит слои мостового полотна, обустроит проезжую часть и водоотвод, а также сделает подходы и тротуары для пешеходов.

Полный запуск движения намечен на ноябрь 2026 года. Обновленное сооружение обеспечит удобный проезд к жилым домам, усадьбе Молоди, церкви Воскресения Христова, школе и железнодорожной станции Молоди.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.