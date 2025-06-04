В Чехове ремонтируют муниципальные дороги по улицам Мира и Полиграфистов

Транспорт

Фото - © Администрация м.о. Чехов

В округе Чехов продолжается ремонт дорог. В 2025 году запланирована модернизация 22 муниципальных дорог. Сейчас работы идут по улицам Мира и Полиграфистов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты приступят к фрезерованию старого покрытия, заменят бортовой камень, расширят существующий разворот и обустроят новые парковочные места.

Общая протяженность двух участков дорог — почти 2 км.

В этом году будут отремонтированы 22 муниципальные дороги — 8 в городе и 14 в сельских населенных пунктах. Из них три — к участкам многодетных семей.

Список адресов:

  • ул. Молодежная
  • ул. Мира
  • ул. Первомайская
  • Советская площадь
  • ул. Дружбы
  • ул. Лопасненских ополченцев муниципальная
  • ул. Весенняя
  • ул. Ильича
  • с. Шарапово, ул. Ленина, ул. Южная
  • д. Чепелево, ул. Ореховая
  • д. Манушкино
  • с. Пешково, ул. Луговая
  • д. Нижнее Пикалово
  • д. Верхнее Пикалово
  • п. Талалихино
  • с. Мелихово
  • д. Захарково
  • д. Венюково
  • с. Стремилово, ул. Гололобовой
  • д. Алферово
  • д. Сенино.

Параллельно ремонт дорожного полотна ведет «Мосавтодор». Рабочие отремонтируют 11 участков.

С полным списком ремонта покрытия можно ознакомиться по ссылке.

В настоящее время уже завершен ремонт на 3 муниципальных и 4 региональных участках дорог.

Также в Чехове продолжается и озеленение территорий. Только за один день на клумбах города высадили 5 тыс. саженцев цветов.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.