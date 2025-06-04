В Чехове ремонтируют муниципальные дороги по улицам Мира и Полиграфистов

В округе Чехов продолжается ремонт дорог. В 2025 году запланирована модернизация 22 муниципальных дорог. Сейчас работы идут по улицам Мира и Полиграфистов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты приступят к фрезерованию старого покрытия, заменят бортовой камень, расширят существующий разворот и обустроят новые парковочные места.

Общая протяженность двух участков дорог — почти 2 км.

В этом году будут отремонтированы 22 муниципальные дороги — 8 в городе и 14 в сельских населенных пунктах. Из них три — к участкам многодетных семей.

Список адресов:

ул. Молодежная

ул. Мира

ул. Первомайская

Советская площадь

ул. Дружбы

ул. Лопасненских ополченцев муниципальная

ул. Весенняя

ул. Ильича

с. Шарапово, ул. Ленина, ул. Южная

д. Чепелево, ул. Ореховая

д. Манушкино

с. Пешково, ул. Луговая

д. Нижнее Пикалово

д. Верхнее Пикалово

п. Талалихино

с. Мелихово

д. Захарково

д. Венюково

с. Стремилово, ул. Гололобовой

д. Алферово

д. Сенино.

Параллельно ремонт дорожного полотна ведет «Мосавтодор». Рабочие отремонтируют 11 участков.

С полным списком ремонта покрытия можно ознакомиться по ссылке.

В настоящее время уже завершен ремонт на 3 муниципальных и 4 региональных участках дорог.

Также в Чехове продолжается и озеленение территорий. Только за один день на клумбах города высадили 5 тыс. саженцев цветов.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.