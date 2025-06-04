В Чехове ремонтируют муниципальные дороги по улицам Мира и Полиграфистов
Фото - © Администрация м.о. Чехов
В округе Чехов продолжается ремонт дорог. В 2025 году запланирована модернизация 22 муниципальных дорог. Сейчас работы идут по улицам Мира и Полиграфистов, сообщает пресс-служба администрации округа.
Специалисты приступят к фрезерованию старого покрытия, заменят бортовой камень, расширят существующий разворот и обустроят новые парковочные места.
Общая протяженность двух участков дорог — почти 2 км.
В этом году будут отремонтированы 22 муниципальные дороги — 8 в городе и 14 в сельских населенных пунктах. Из них три — к участкам многодетных семей.
Список адресов:
- ул. Молодежная
- ул. Мира
- ул. Первомайская
- Советская площадь
- ул. Дружбы
- ул. Лопасненских ополченцев муниципальная
- ул. Весенняя
- ул. Ильича
- с. Шарапово, ул. Ленина, ул. Южная
- д. Чепелево, ул. Ореховая
- д. Манушкино
- с. Пешково, ул. Луговая
- д. Нижнее Пикалово
- д. Верхнее Пикалово
- п. Талалихино
- с. Мелихово
- д. Захарково
- д. Венюково
- с. Стремилово, ул. Гололобовой
- д. Алферово
- д. Сенино.
Параллельно ремонт дорожного полотна ведет «Мосавтодор». Рабочие отремонтируют 11 участков.
С полным списком ремонта покрытия можно ознакомиться по ссылке.
В настоящее время уже завершен ремонт на 3 муниципальных и 4 региональных участках дорог.
Также в Чехове продолжается и озеленение территорий. Только за один день на клумбах города высадили 5 тыс. саженцев цветов.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.