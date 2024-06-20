В Чехове проверили работу кондиционеров в автобусах

По поручению главы городского округа Чехов его заместитель Алексей Родин проверил работу систем кондиционирования в автобусах на автовокзале. Об этом сообщила пресс-служба администрации округка.

В настоящее время все автобусы проходят дополнительный контроль перед выходом на линию. Автобусы с неработающими системами кондиционирования и вентиляции воздуха на линию не допускаются.

Обслуживание муниципальных автобусных маршрутов осуществляется в чистых транспортных средствах с исправной системой кондиционирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.