В Чехове построили семь тротуаров на региональных дорогах

Мосавтодор завершил строительство семи тротуаров общей протяженностью около 6,9 км на региональных дорогах Чехова в рамках ремонтного сезона 2026 года. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новые тротуары на региональных дорогах Чехова построили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в рамках ремонтного сезона 2026 года. Мосавтодор обустроил семь пешеходных дорожек общей протяженностью около 6,9 км.

На дороге «Чехов — Кресты» тротуар появился между СНТ «Сигнал» и «Лопасня Плюс» у остановки «Поворот на Ваулово».

В поселке Мещерское работы завершили между улицами Кленовой и Школьной. Тротуар сделал удобнее и безопаснее путь к остановкам, церкви Покрова Пресвятой Богородицы, медицинскому колледжу № 5, областной психиатрической больнице № 2 и усадьбе барона Л. К. Боде.

Пешеходные зоны также обустроили между деревней Красные Орлы и СНТ «Орлиные Холмы» у часовни Георгия Победоносца; между селом Новоселки и деревней Крюково у церкви Успения Пресвятой Богородицы; у остановки «Поворот на Прохорово» в деревне Прохорово; в деревне Костомарово и между деревнями Красные Холмы и Углешня. Новые тротуары улучшили инфраструктуру населенных пунктов и качество жизни жителей.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.