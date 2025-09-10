В Чехове обсудили организацию работы общественного транспорта и школьных автобусов

В рамках еженедельного совещания губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов обсудили вопрос организации работы общественного транспорта и школьных автобусов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Начался новый учебный год, жизнь приобретает более рабочий темп. Поэтому необходимо продолжать усиливать все ключевые направления трансформации, включая грамотную оптимизацию маршрутной сети, изменение расписания, закупку автобусов большого и среднего класса, запуск новых маршрутов по запросам жителей», — отметил губернатор.

В м. о. Чехов перевозку пассажиров осуществляет предприятие Мострансавто и 5 индивидуальных предпринимателей. В сумме они обслуживают 35 муниципальных, 4 межмуниципальных и 4 смежных межрегиональных маршрутов. Из них по регулируемым тарифам (государственных) — 27 маршрутов, по нерегулируемым тарифам (коммерческих) — 16.

Основным перевозчиком в округе является предприятие Мострансавто, в котором за последние два года значительно обновился парк автобусов. Было получено более 30 новых машин. До конца 2025 года м. о. Чехов получит еще 3 новых автобуса большого класса.

«На прошлой неделе посетил производственную базу филиала № 5 Мострансавто, мы обсудили с директором основную проблему — нехватку водителей. С начала этого года в Чехов было принято 15 водителей, но этого явно недостаточно. При этом потребность в слесарях и диспетчерах закрыта на 94%. Мы видим обращения жителей, которые в основном касаются работы межрегиональных маршрутов. Ситуацию осложняет так называемая сезонность. Более 30 водителей сейчас находятся в отпусках или на больничном. Со своей стороны, мы оказываем предприятию всяческую поддержку — предоставляем общежитие иногородним, размещаем информацию о приеме на работу, а также предоставляем возможность бесплатно заниматься спортом», — сказал глава м. о. Чехов Михаил Собакин.

Для всех желающих есть возможность пройти переподготовку на категорию D от предприятия Мострансавто. Стать водителями автобусов могут жители Московской области, как мужчины, так и женщины, старше 21 года, обладающие водительским удостоверением категорий B или C, после завершения программы бесплатной профессиональной переподготовки на категорию D.

Обучение может проходить бесплатно в автошколах за счет компании:

2,5 месяца для обладателей категории В;

2 месяца — категории С.

В течение всего обучения соискателям предоставляется стипендия.

Также в Мострансавто работает Telegram-бот.

Что касается организации школьного транспорта, то в этом учебном году в округе подвоз обучающихся до учебных заведений осуществляется 19 автобусами. С начала 2025 года муниципалитет получил 4 новых школьных автобуса. На регулярной основе осуществляется 18 маршрутов, которые перевозят более тысячи детей.

При постановке на учет школьное транспортное средство в обязательном порядке проходит комиссионное обследование, в ходе которого проверяются сведения о прохождении автобусом технического осмотра, оснащение транспорта техническим средством контроля «тахограф» и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, подключение к центру мониторинга. Дважды в год проводится проверка технического состояния автобусов.