В Чехове до середины июня отремонтируют более 8 тыс кв м дорог

По муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в Чехове идет ремонт дорог. К середине июня запланировано провести работы на 8 тыс. км, сообщил директор подрядной организации СК «КАЧЕСТВО СТРОЙ» Армен Гаспарян.

Заказчик работ — администрация городского округа Чехов.

«Сегодня заделываем 1,1 тыс. кв. м дороги возле дома 26 на улице Весенняя с помощью асфальтоукладчика, заливаем горячим асфальтом. Пропитка и фрезировка уже сделаны», - сказал Гаспарян.

По его словам, ямы в этом дворе заделают цельным асфальтовым полотном. Благодаря этому дорога получится комфортной и ровной.

Как отметил глава Чехова Михаил Собакин, с начала 2024 года в городском округе устранили 1192 дорожных дефекта. До 15 июля планируют устранить 35 ям суммарной площадью более 8,3 тыс. кв. по 6 адресам в Чехове: на ул. Мира, д. 17/6, ул. Весенняя д. 5, 4, ул. Мира, д. 11, 12, 13, 15, 16, ул. Весенняя, д. 18, 20, 22/1, 22/2, 26, 26а.

«В этом году 5 дворов мы отремонтируем так называемыми «большими картами». Дворы по ул. Московской д. 84/1 и 84/2 и по ул. Чехова, д. 4, 6, 6а и ул. Чехова, д. 2 уже получили новое асфальтовое покрытие. Работы проводятся при софинансировании бюджета Московской области», — сказал глава округа.

Он попросил жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и шумным работам, а также по просьбе управляющей компании своевременно убирать автотранспорт в дни проведения работ.