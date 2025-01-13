В Бронницкий автопарк поступили новые автобусы

В автобусный парк Бронниц поступили четыре автобуса ЛиАЗ. Новая автобусная техника в ближайшее время выйдет на городские и междугородные маршруты городского автотранспортного предприятия, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Надежный и удобный общественный транспорт играет решающую роль в создании комфортной городской среды.

При поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва поэтапно обновляется городской автобусный парк. За последние годы в автотранспортное предприятие поступило более 30 современных автобусов. Все они оборудованы системой кондиционирования и видеонаблюдением. Бóльшая часть запущена на междугородний маршрут до Котельников.

Обновление автобусного парка продолжится. В ближайшее время ожидается поступление еще двух единиц техники марки Foton.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.



Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР. Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.