В Бронницах установили макеты «Дети-пешеходы»

Эта необычная инсталляция создана с целью напомнить водителям о необходимости снижать скорость перед «зебрами». Такие меры принимаются для повышения безопасности детей и направлены на снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних.

Макеты привлекают внимание и способствуют соблюдению правил дорожного движения. Кроме того, муляжи выполняют профилактическую функцию для школьников, напоминая о необходимости строго следовать правилам перехода проезжей части, смотреть по сторонам и не выходить на дорогу из‑за препятствий.

Администрация городского округа Бронницы призывает водителей проявлять максимальную внимательность у пешеходных переходов, особенно в зонах, где расположены школы, а родителей — регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.