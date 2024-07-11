сегодня в 18:52

В Бронницах провели работы в рамках летнего содержания на дорогах

В округе Бронницы специалисты «Мосавтодора» продолжают работы в рамках летнего содержания на региональных дорогах. Дорожные службы произвели окос травы в поселке Горка, а также выполнили ямочный ремонт тротуара на улице Советской вблизи остановки «Стадион», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Для обеспечения безопасности дорожного движения привели в нормативное состояние светофоры на улице Советской, Пожарном проезде и на дороге в деревне Вохринка.

В рамках летнего содержания дорожные службы в первую очередь ликвидируют мусор и нежелательную растительность в придорожной полосе, моют дороги, тротуары, ограждения, а также восстанавливают разметку. При необходимости ремонтируют знаки, светофоры, линии освещения, остановочные павильоны.

Все работы контролируются через автоматизированную систему СКПДИ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.