В Богородском округе Подмосковья починили светофоры и убрали снег

Дорожные службы провели зимние работы на региональных трассах в Богородском округе Подмосковья. Специалисты отремонтировали светофоры, очистили дороги и тротуары от снега, а также убрали аварийные деревья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора продолжают зимнее содержание региональной сети в Богородском округе. Работы направлены на обеспечение безопасного движения транспорта и пешеходов.

Сотрудники Раменского РУАД отремонтировали светофоры на улицах Индустриальной, Советской Конституции и Текстилей в Ногинске. В окружном центре от снега и наледи очистили тротуары и пешеходные зоны. Проезжую часть привели в порядок в Старой Купавне, селе Мамонтово и деревне Бездедово. В деревне Авдотьино вдоль дороги опилили аварийные деревья.

Раменское РУАД № 7 обслуживает 1,3 тыс. км региональных дорог в 12 округах, включая Балашиху, Богородский, Бронницы, Жуковский, Котельники, Лыткарино, Люберцы, Павлово-Посадский, Раменский, Реутов, Черноголовку и Электросталь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.